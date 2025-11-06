Virksomhedsoversigt
Microsoft
Microsoft Softwareingeniør Lønninger i Kenya

Softwareingeniør kompensation in Kenya hos Microsoft spænder fra KES 6.76M pr. year for 59 til KES 11M pr. year for 63. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in Kenya udgør i alt KES 8.07M. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Microsoft's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/6/2025

Gennemsnit Kompensation efter Niveau
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
SDE
59(Entry Level)
KES 6.76M
KES 5.94M
KES 265K
KES 555K
60
KES 8.34M
KES 7M
KES 972K
KES 372K
SDE II
61
KES 8.23M
KES 6.97M
KES 630K
KES 630K
62
KES 10.54M
KES 8.35M
KES 1.38M
KES 819K
Seneste Lønindsendelser
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Ingen lønninger fundet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Praktikantlønninger

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Microsoft er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (25.00% årligt)

Sometimes a 5 year schedule

20%

ÅR 1

20%

ÅR 2

20%

ÅR 3

20%

ÅR 4

20%

ÅR 5

Aktietype
RSU

Hos Microsoft er RSUs underlagt en 5-årig optjeningsplan:

  • 20% optjenes i 1st-ÅR (20.00% årligt)

  • 20% optjenes i 2nd-ÅR (20.00% årligt)

  • 20% optjenes i 3rd-ÅR (20.00% årligt)

  • 20% optjenes i 4th-ÅR (20.00% årligt)

  • 20% optjenes i 5th-ÅR (20.00% årligt)

Sometimes a 5 year schedule

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Microsoft er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

Sometimes a 5 year schedule

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Microsoft er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)

Sometimes a 5 year schedule



Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Softwareingeniør hos Microsoft in Kenya ligger på en årlig samlet kompensation på KES 11,232,819. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Microsoft for Softwareingeniør rollen in Kenya er KES 7,912,817.

Andre ressourcer