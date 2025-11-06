Softwareingeniør kompensation in Kenya hos Microsoft spænder fra KES 6.76M pr. year for 59 til KES 11M pr. year for 63. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in Kenya udgør i alt KES 8.07M. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Microsoft's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/6/2025
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
SDE
KES 6.76M
KES 5.94M
KES 265K
KES 555K
60
KES 8.34M
KES 7M
KES 972K
KES 372K
SDE II
KES 8.23M
KES 6.97M
KES 630K
KES 630K
62
KES 10.54M
KES 8.35M
KES 1.38M
KES 819K
Virksomhed
Niveau
Års Erfaring
Total Kompensation
|Ingen lønninger fundet
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Microsoft er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:
25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 2nd-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 3rd-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 4th-ÅR (25.00% årligt)
Sometimes a 5 year schedule
20%
ÅR 1
20%
ÅR 2
20%
ÅR 3
20%
ÅR 4
20%
ÅR 5
Hos Microsoft er RSUs underlagt en 5-årig optjeningsplan:
20% optjenes i 1st-ÅR (20.00% årligt)
20% optjenes i 2nd-ÅR (20.00% årligt)
20% optjenes i 3rd-ÅR (20.00% årligt)
20% optjenes i 4th-ÅR (20.00% årligt)
20% optjenes i 5th-ÅR (20.00% årligt)
Sometimes a 5 year schedule
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Microsoft er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:
25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)
Sometimes a 5 year schedule
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Microsoft er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:
25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)
25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)
25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)
Sometimes a 5 year schedule
