Softwareingeniør kompensation in Greater Oslo Region hos Microsoft spænder fra NOK 786K pr. year for 60 til NOK 1.72M pr. year for 65. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in Greater Oslo Region udgør i alt NOK 1.01M. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Microsoft's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/6/2025

Niveau Navn Total Grundløn Aktier (/yr) Bonus SDE 59 ( Entry Level ) NOK -- NOK -- NOK -- NOK -- 60 NOK 786K NOK 665K NOK 78.9K NOK 42K SDE II 61 NOK 876K NOK 702K NOK 113K NOK 60.1K 62 NOK 1.05M NOK 757K NOK 185K NOK 109K Se 9 Flere Niveauer

Seneste Lønindsendelser

Optjeningsplan Primær Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 25 % ÅR 1 25 % ÅR 2 25 % ÅR 3 25 % ÅR 4 Aktietype RSU Hos Microsoft er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan: 25 % optjenes i 1st - ÅR ( 25.00 % årligt )

25 % optjenes i 2nd - ÅR ( 25.00 % årligt )

25 % optjenes i 3rd - ÅR ( 25.00 % årligt )

25 % optjenes i 4th - ÅR ( 25.00 % årligt ) Sometimes a 5 year schedule 20 % ÅR 1 20 % ÅR 2 20 % ÅR 3 20 % ÅR 4 20 % ÅR 5 Aktietype RSU Hos Microsoft er RSUs underlagt en 5-årig optjeningsplan: 20 % optjenes i 1st - ÅR ( 20.00 % årligt )

20 % optjenes i 2nd - ÅR ( 20.00 % årligt )

20 % optjenes i 3rd - ÅR ( 20.00 % årligt )

20 % optjenes i 4th - ÅR ( 20.00 % årligt )

20 % optjenes i 5th - ÅR ( 20.00 % årligt ) Sometimes a 5 year schedule 25 % ÅR 1 25 % ÅR 2 25 % ÅR 3 25 % ÅR 4 Aktietype RSU Hos Microsoft er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan: 25 % optjenes i 1st - ÅR ( 25.00 % årligt )

25 % optjenes i 2nd - ÅR ( 6.25 % kvartalsvis )

25 % optjenes i 3rd - ÅR ( 6.25 % kvartalsvis )

25 % optjenes i 4th - ÅR ( 6.25 % kvartalsvis ) Sometimes a 5 year schedule 25 % ÅR 1 25 % ÅR 2 25 % ÅR 3 25 % ÅR 4 Aktietype RSU Hos Microsoft er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan: 25 % optjenes i 1st - ÅR ( 25.00 % årligt )

25 % optjenes i 2nd - ÅR ( 2.08 % månedligt )

25 % optjenes i 3rd - ÅR ( 2.08 % månedligt )

25 % optjenes i 4th - ÅR ( 2.08 % månedligt ) Sometimes a 5 year schedule

Hvad er optjeningsplanen hos Microsoft ?

