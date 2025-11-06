Microsoft Softwareingeniør Lønninger i Denmark

Softwareingeniør kompensation in Denmark hos Microsoft spænder fra DKK 605K pr. year for 59 til DKK 1.72M pr. year for 65. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in Denmark udgør i alt DKK 1.16M. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Microsoft's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/6/2025

Niveau Navn Total Grundløn Aktier (/yr) Bonus SDE 59 ( Entry Level ) DKK 605K DKK 524K DKK 43.6K DKK 37.1K 60 DKK 724K DKK 590K DKK 86.3K DKK 47.1K SDE II 61 DKK 797K DKK 642K DKK 85.6K DKK 69.4K 62 DKK 890K DKK 671K DKK 134K DKK 84.1K Se 9 Flere Niveauer

Seneste Lønindsendelser

Optjeningsplan Primær Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 25 % ÅR 1 25 % ÅR 2 25 % ÅR 3 25 % ÅR 4 Aktietype RSU Hos Microsoft er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan: 25 % optjenes i 1st - ÅR ( 25.00 % årligt )

25 % optjenes i 2nd - ÅR ( 25.00 % årligt )

25 % optjenes i 3rd - ÅR ( 25.00 % årligt )

25 % optjenes i 4th - ÅR ( 25.00 % årligt ) Sometimes a 5 year schedule 20 % ÅR 1 20 % ÅR 2 20 % ÅR 3 20 % ÅR 4 20 % ÅR 5 Aktietype RSU Hos Microsoft er RSUs underlagt en 5-årig optjeningsplan: 20 % optjenes i 1st - ÅR ( 20.00 % årligt )

20 % optjenes i 2nd - ÅR ( 20.00 % årligt )

20 % optjenes i 3rd - ÅR ( 20.00 % årligt )

20 % optjenes i 4th - ÅR ( 20.00 % årligt )

20 % optjenes i 5th - ÅR ( 20.00 % årligt ) Sometimes a 5 year schedule 25 % ÅR 1 25 % ÅR 2 25 % ÅR 3 25 % ÅR 4 Aktietype RSU Hos Microsoft er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan: 25 % optjenes i 1st - ÅR ( 25.00 % årligt )

25 % optjenes i 2nd - ÅR ( 6.25 % kvartalsvis )

25 % optjenes i 3rd - ÅR ( 6.25 % kvartalsvis )

25 % optjenes i 4th - ÅR ( 6.25 % kvartalsvis ) Sometimes a 5 year schedule 25 % ÅR 1 25 % ÅR 2 25 % ÅR 3 25 % ÅR 4 Aktietype RSU Hos Microsoft er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan: 25 % optjenes i 1st - ÅR ( 25.00 % årligt )

25 % optjenes i 2nd - ÅR ( 2.08 % månedligt )

25 % optjenes i 3rd - ÅR ( 2.08 % månedligt )

25 % optjenes i 4th - ÅR ( 2.08 % månedligt ) Sometimes a 5 year schedule

Hvad er optjeningsplanen hos Microsoft ?

