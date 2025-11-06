Softwareingeniør kompensation in Czech Republic hos Microsoft spænder fra CZK 1.1M pr. year for 59 til CZK 3.67M pr. year for 65. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in Czech Republic udgør i alt CZK 2.29M. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Microsoft's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/6/2025
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
SDE
CZK 1.1M
CZK 875K
CZK 162K
CZK 66.6K
60
CZK 1.28M
CZK 988K
CZK 208K
CZK 89.4K
SDE II
CZK 1.61M
CZK 1.21M
CZK 319K
CZK 78.1K
62
CZK 1.75M
CZK 1.39M
CZK 308K
CZK 58.2K
Virksomhed
Niveau
Års Erfaring
Total Kompensation
|Ingen lønninger fundet
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Microsoft er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:
25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 2nd-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 3rd-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 4th-ÅR (25.00% årligt)
20%
ÅR 1
20%
ÅR 2
20%
ÅR 3
20%
ÅR 4
20%
ÅR 5
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
