Softwareingeniør kompensation in Costa Rica hos Microsoft spænder fra CRC 32.42M pr. year for 59 til CRC 57.47M pr. year for 63. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in Costa Rica udgør i alt CRC 48.45M. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Microsoft's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/6/2025

Niveau Navn Total Grundløn Aktier (/yr) Bonus SDE 59 ( Entry Level ) CRC 32.42M CRC 25.63M CRC 4.89M CRC 1.9M 60 CRC 29.37M CRC 27.96M CRC 0 CRC 1.41M SDE II 61 CRC 47.2M CRC 33.91M CRC 11.1M CRC 2.2M 62 CRC 53.7M CRC 40.7M CRC 7.86M CRC 5.13M Se 9 Flere Niveauer

Seneste Lønindsendelser

Virksomhed Lokation | Dato Niveau Mærke Års Erfaring Total / I Virksomheden Total Kompensation ( CRC ) Grundløn | Aktier (år) | Bonus

Optjeningsplan Primær Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 25 % ÅR 1 25 % ÅR 2 25 % ÅR 3 25 % ÅR 4 Aktietype RSU Hos Microsoft er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan: 25 % optjenes i 1st - ÅR ( 25.00 % årligt )

25 % optjenes i 2nd - ÅR ( 25.00 % årligt )

25 % optjenes i 3rd - ÅR ( 25.00 % årligt )

25 % optjenes i 4th - ÅR ( 25.00 % årligt ) Sometimes a 5 year schedule 20 % ÅR 1 20 % ÅR 2 20 % ÅR 3 20 % ÅR 4 20 % ÅR 5 Aktietype RSU Hos Microsoft er RSUs underlagt en 5-årig optjeningsplan: 20 % optjenes i 1st - ÅR ( 20.00 % årligt )

20 % optjenes i 2nd - ÅR ( 20.00 % årligt )

20 % optjenes i 3rd - ÅR ( 20.00 % årligt )

20 % optjenes i 4th - ÅR ( 20.00 % årligt )

20 % optjenes i 5th - ÅR ( 20.00 % årligt ) Sometimes a 5 year schedule 25 % ÅR 1 25 % ÅR 2 25 % ÅR 3 25 % ÅR 4 Aktietype RSU Hos Microsoft er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan: 25 % optjenes i 1st - ÅR ( 25.00 % årligt )

25 % optjenes i 2nd - ÅR ( 6.25 % kvartalsvis )

25 % optjenes i 3rd - ÅR ( 6.25 % kvartalsvis )

25 % optjenes i 4th - ÅR ( 6.25 % kvartalsvis ) Sometimes a 5 year schedule 25 % ÅR 1 25 % ÅR 2 25 % ÅR 3 25 % ÅR 4 Aktietype RSU Hos Microsoft er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan: 25 % optjenes i 1st - ÅR ( 25.00 % årligt )

25 % optjenes i 2nd - ÅR ( 2.08 % månedligt )

25 % optjenes i 3rd - ÅR ( 2.08 % månedligt )

25 % optjenes i 4th - ÅR ( 2.08 % månedligt ) Sometimes a 5 year schedule

Hvad er optjeningsplanen hos Microsoft ?

