Virksomhedsoversigt
Microsoft
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Softwareingeniør

  • Alle Softwareingeniør Lønninger

  • Costa Rica

Microsoft Softwareingeniør Lønninger i Costa Rica

Softwareingeniør kompensation in Costa Rica hos Microsoft spænder fra CRC 32.42M pr. year for 59 til CRC 57.47M pr. year for 63. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in Costa Rica udgør i alt CRC 48.45M. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Microsoft's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/6/2025

Gennemsnit Kompensation efter Niveau
Tilføj KompSammenlign Niveauer
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
SDE
59(Entry Level)
CRC 32.42M
CRC 25.63M
CRC 4.89M
CRC 1.9M
60
CRC 29.37M
CRC 27.96M
CRC 0
CRC 1.41M
SDE II
61
CRC 47.2M
CRC 33.91M
CRC 11.1M
CRC 2.2M
62
CRC 53.7M
CRC 40.7M
CRC 7.86M
CRC 5.13M
Se 9 Flere Niveauer
Tilføj KompSammenlign Niveauer
Microsoft logo
+CRC 120.91M
Block logo
+CRC 29.22M
Robinhood logo
+CRC 44.84M
Stripe logo
+CRC 10.08M
Datadog logo
+CRC 17.63M
Verily logo
+CRC 11.08M
Don't get lowballed
Seneste Lønindsendelser
TilføjTilføj LønTilføj Kompensation

Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Ingen lønninger fundet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Ledige Stillinger
Praktikantlønninger

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Microsoft er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (25.00% årligt)

Sometimes a 5 year schedule

20%

ÅR 1

20%

ÅR 2

20%

ÅR 3

20%

ÅR 4

20%

ÅR 5

Aktietype
RSU

Hos Microsoft er RSUs underlagt en 5-årig optjeningsplan:

  • 20% optjenes i 1st-ÅR (20.00% årligt)

  • 20% optjenes i 2nd-ÅR (20.00% årligt)

  • 20% optjenes i 3rd-ÅR (20.00% årligt)

  • 20% optjenes i 4th-ÅR (20.00% årligt)

  • 20% optjenes i 5th-ÅR (20.00% årligt)

Sometimes a 5 year schedule

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Microsoft er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

Sometimes a 5 year schedule

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Microsoft er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)

Sometimes a 5 year schedule



Få Verificerede Lønninger i din Indbakke

Abonnér på verificerede Softwareingeniør tilbud.Du vil få en opdeling af kompensationsdetaljer via e-mail. Læs Mere

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.

Inkluderede Stillinger

Indsend Ny Stilling

iOS Ingeniør

Frontend Softwareingeniør

Maskinlæringsengeniør

Backend Softwareingeniør

Full-Stack Softwareingeniør

Netværksingeniør

Kvalitetssikring (QA) Softwareingeniør

Dataingeniør

Produktions Softwareingeniør

Sikkerheds Softwareingeniør

DevOps Ingeniør

Site Reliability Ingeniør

Krypto Ingeniør

Virtual Reality Softwareingeniør

Systemingeniør

Videospils Softwareingeniør

Udvikler Advokat

Forskningsforsker

AI Forsker

AI Ingeniør

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Softwareingeniør hos Microsoft in Costa Rica ligger på en årlig samlet kompensation på CRC 64,288,486. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Microsoft for Softwareingeniør rollen in Costa Rica er CRC 49,662,832.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Microsoft

Relaterede virksomheder

  • Five9
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Walmart Global Tech
  • Workday
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer