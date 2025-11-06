Softwareingeniør kompensation in Costa Rica hos Microsoft spænder fra CRC 32.42M pr. year for 59 til CRC 57.47M pr. year for 63. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in Costa Rica udgør i alt CRC 48.45M. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Microsoft's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/6/2025
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
SDE
CRC 32.42M
CRC 25.63M
CRC 4.89M
CRC 1.9M
60
CRC 29.37M
CRC 27.96M
CRC 0
CRC 1.41M
SDE II
CRC 47.2M
CRC 33.91M
CRC 11.1M
CRC 2.2M
62
CRC 53.7M
CRC 40.7M
CRC 7.86M
CRC 5.13M
Virksomhed
Niveau
Års Erfaring
Total Kompensation
|Ingen lønninger fundet
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Microsoft er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:
25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 2nd-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 3rd-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 4th-ÅR (25.00% årligt)
20%
ÅR 1
20%
ÅR 2
20%
ÅR 3
20%
ÅR 4
20%
ÅR 5
Hos Microsoft er RSUs underlagt en 5-årig optjeningsplan:
20% optjenes i 1st-ÅR (20.00% årligt)
20% optjenes i 2nd-ÅR (20.00% årligt)
20% optjenes i 3rd-ÅR (20.00% årligt)
20% optjenes i 4th-ÅR (20.00% årligt)
20% optjenes i 5th-ÅR (20.00% årligt)
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Microsoft er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:
25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Microsoft er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:
25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)
25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)
25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)
Inkluderede StillingerIndsend Ny Stilling
iOS Ingeniør
Frontend Softwareingeniør
Maskinlæringsengeniør
Backend Softwareingeniør
Full-Stack Softwareingeniør
Netværksingeniør
Kvalitetssikring (QA) Softwareingeniør
Dataingeniør
Produktions Softwareingeniør
Sikkerheds Softwareingeniør
DevOps Ingeniør
Site Reliability Ingeniør
Krypto Ingeniør
Virtual Reality Softwareingeniør
Systemingeniør
Videospils Softwareingeniør
Udvikler Advokat
Forskningsforsker
AI Forsker
AI Ingeniør