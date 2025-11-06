Virksomhedsoversigt
Microsoft
  • Lønninger
  • Softwareingeniør

  • Alle Softwareingeniør Lønninger

  • Bucharest Metropolitan Area

Microsoft Softwareingeniør Lønninger i Bucharest Metropolitan Area

Softwareingeniør kompensation in Bucharest Metropolitan Area hos Microsoft spænder fra RON 294K pr. year for 59 til RON 527K pr. year for 64. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in Bucharest Metropolitan Area udgør i alt RON 373K. Sidst opdateret: 11/6/2025

Gennemsnit Kompensation efter Niveau
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
SDE
59(Entry Level)
RON 294K
RON 194K
RON 79.6K
RON 20.5K
60
RON 303K
RON 195K
RON 90.4K
RON 17.4K
SDE II
61
RON 315K
RON 197K
RON 86.5K
RON 31.7K
62
RON 398K
RON 257K
RON 85.6K
RON 55.7K
Seneste Lønindsendelser
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Praktikantlønninger

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Microsoft er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (25.00% årligt)

Sometimes a 5 year schedule

20%

ÅR 1

20%

ÅR 2

20%

ÅR 3

20%

ÅR 4

20%

ÅR 5

Aktietype
RSU

Hos Microsoft er RSUs underlagt en 5-årig optjeningsplan:

  • 20% optjenes i 1st-ÅR (20.00% årligt)

  • 20% optjenes i 2nd-ÅR (20.00% årligt)

  • 20% optjenes i 3rd-ÅR (20.00% årligt)

  • 20% optjenes i 4th-ÅR (20.00% årligt)

  • 20% optjenes i 5th-ÅR (20.00% årligt)

Sometimes a 5 year schedule

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Microsoft er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

Sometimes a 5 year schedule

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Microsoft er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)

Sometimes a 5 year schedule



Inkluderede Stillinger

iOS Ingeniør

Frontend Softwareingeniør

Maskinlæringsengeniør

Backend Softwareingeniør

Full-Stack Softwareingeniør

Netværksingeniør

Kvalitetssikring (QA) Softwareingeniør

Dataingeniør

Produktions Softwareingeniør

Sikkerheds Softwareingeniør

DevOps Ingeniør

Site Reliability Ingeniør

Krypto Ingeniør

Virtual Reality Softwareingeniør

Systemingeniør

Videospils Softwareingeniør

Udvikler Advokat

Forskningsforsker

AI Forsker

AI Ingeniør

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Softwareingeniør hos Microsoft in Bucharest Metropolitan Area ligger på en årlig samlet kompensation på RON 526,804. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Microsoft for Softwareingeniør rollen in Bucharest Metropolitan Area er RON 343,731.

Andre ressourcer