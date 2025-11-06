Microsoft Salg Lønninger i Prague Metropolitan Area

Salg kompensation in Prague Metropolitan Area hos Microsoft spænder fra CZK 2.27M pr. year for 60 til CZK 2.41M pr. year for 61. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in Prague Metropolitan Area udgør i alt CZK 2.32M. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Microsoft's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/6/2025

Niveau Navn Total Grundløn Aktier (/yr) Bonus 59 CZK -- CZK -- CZK -- CZK -- 60 CZK 1.86M CZK 1.28M CZK 227K CZK 362K 61 CZK 2.02M CZK 1.41M CZK 221K CZK 391K 62 CZK -- CZK -- CZK -- CZK -- Se 8 Flere Niveauer

Seneste Lønindsendelser

Virksomhed Lokation | Dato Niveau Mærke Års Erfaring Total / I Virksomheden Total Kompensation ( CZK ) Grundløn | Aktier (år) | Bonus Ingen lønninger fundet

Optjeningsplan Primær Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 25 % ÅR 1 25 % ÅR 2 25 % ÅR 3 25 % ÅR 4 Aktietype RSU Hos Microsoft er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan: 25 % optjenes i 1st - ÅR ( 25.00 % årligt )

25 % optjenes i 2nd - ÅR ( 25.00 % årligt )

25 % optjenes i 3rd - ÅR ( 25.00 % årligt )

Sometimes a 5 year schedule 20 % ÅR 1 20 % ÅR 2 20 % ÅR 3 20 % ÅR 4 20 % ÅR 5 Aktietype RSU Hos Microsoft er RSUs underlagt en 5-årig optjeningsplan: 20 % optjenes i 1st - ÅR ( 20.00 % årligt )

20 % optjenes i 2nd - ÅR ( 20.00 % årligt )

20 % optjenes i 3rd - ÅR ( 20.00 % årligt )

20 % optjenes i 4th - ÅR ( 20.00 % årligt )

Sometimes a 5 year schedule 25 % ÅR 1 25 % ÅR 2 25 % ÅR 3 25 % ÅR 4 Aktietype RSU Hos Microsoft er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan: 25 % optjenes i 1st - ÅR ( 25.00 % årligt )

25 % optjenes i 2nd - ÅR ( 6.25 % kvartalsvis )

25 % optjenes i 3rd - ÅR ( 6.25 % kvartalsvis )

Sometimes a 5 year schedule 25 % ÅR 1 25 % ÅR 2 25 % ÅR 3 25 % ÅR 4 Aktietype RSU Hos Microsoft er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan: 25 % optjenes i 1st - ÅR ( 25.00 % årligt )

25 % optjenes i 2nd - ÅR ( 2.08 % månedligt )

25 % optjenes i 3rd - ÅR ( 2.08 % månedligt )

Sometimes a 5 year schedule

Hvad er optjeningsplanen hos Microsoft ?

Hvad er optjeningsplanen hos Microsoft ?

