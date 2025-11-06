Salg kompensation in Prague Metropolitan Area hos Microsoft spænder fra CZK 2.27M pr. year for 60 til CZK 2.41M pr. year for 61. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in Prague Metropolitan Area udgør i alt CZK 2.32M. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Microsoft's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/6/2025
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
59
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
60
CZK 1.86M
CZK 1.28M
CZK 227K
CZK 362K
61
CZK 2.02M
CZK 1.41M
CZK 221K
CZK 391K
62
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Virksomhed
Niveau
Års Erfaring
Total Kompensation
|Ingen lønninger fundet
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Microsoft er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:
25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 2nd-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 3rd-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 4th-ÅR (25.00% årligt)
Sometimes a 5 year schedule
