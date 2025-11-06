Virksomhedsoversigt
Microsoft
  Prague Metropolitan Area

Microsoft Salg Lønninger i Prague Metropolitan Area

Salg kompensation in Prague Metropolitan Area hos Microsoft spænder fra CZK 2.27M pr. year for 60 til CZK 2.41M pr. year for 61. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in Prague Metropolitan Area udgør i alt CZK 2.32M. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Microsoft's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/6/2025

Gennemsnit Kompensation efter Niveau
Tilføj KompSammenlign Niveauer
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
59
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
60
CZK 1.86M
CZK 1.28M
CZK 227K
CZK 362K
61
CZK 2.02M
CZK 1.41M
CZK 221K
CZK 391K
62
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Se 8 Flere Niveauer
Tilføj KompSammenlign Niveauer
Microsoft logo
+CZK 5.18M
Block logo
+CZK 1.25M
Robinhood logo
+CZK 1.92M
Stripe logo
+CZK 432K
Datadog logo
+CZK 755K
Verily logo
+CZK 475K
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Microsoft er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (25.00% årligt)

Sometimes a 5 year schedule

20%

ÅR 1

20%

ÅR 2

20%

ÅR 3

20%

ÅR 4

20%

ÅR 5

Aktietype
RSU

Hos Microsoft er RSUs underlagt en 5-årig optjeningsplan:

  • 20% optjenes i 1st-ÅR (20.00% årligt)

  • 20% optjenes i 2nd-ÅR (20.00% årligt)

  • 20% optjenes i 3rd-ÅR (20.00% årligt)

  • 20% optjenes i 4th-ÅR (20.00% årligt)

  • 20% optjenes i 5th-ÅR (20.00% årligt)

Sometimes a 5 year schedule

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Microsoft er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

Sometimes a 5 year schedule

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Microsoft er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)

Sometimes a 5 year schedule



Felt Salgsrepræsentant

Felt Salgsmanager

Account Executive

Account Manager

Kundesucces Ingeniør

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Salg hos Microsoft in Prague Metropolitan Area ligger på en årlig samlet kompensation på CZK 3,257,976. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Microsoft for Salg rollen in Prague Metropolitan Area er CZK 1,954,875.

