  Lønninger
  Salgsingeniør

  Alle Salgsingeniør Lønninger

  Australia

Microsoft Salgsingeniør Lønninger i Australia

Salgsingeniør kompensation in Australia hos Microsoft udgør i alt A$252K pr. year for 62. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in Australia udgør i alt A$277K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Microsoft's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/6/2025

Gennemsnit Kompensation efter Niveau
Tilføj KompSammenlign Niveauer
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
59
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
60
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
61
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
62
A$252K
A$217K
A$5.2K
A$29.3K
Se 8 Flere Niveauer
Tilføj KompSammenlign Niveauer
+A$369K
+A$89.1K
+A$137K
+A$30.7K
+A$53.8K
+A$33.8K
Seneste Lønindsendelser
TilføjTilføj LønTilføj Kompensation

Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Ingen lønninger fundet
Eksporter DataSe Ledige Stillinger

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Microsoft er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (25.00% årligt)

Sometimes a 5 year schedule

20%

ÅR 1

20%

ÅR 2

20%

ÅR 3

20%

ÅR 4

20%

ÅR 5

Aktietype
RSU

Hos Microsoft er RSUs underlagt en 5-årig optjeningsplan:

  • 20% optjenes i 1st-ÅR (20.00% årligt)

  • 20% optjenes i 2nd-ÅR (20.00% årligt)

  • 20% optjenes i 3rd-ÅR (20.00% årligt)

  • 20% optjenes i 4th-ÅR (20.00% årligt)

  • 20% optjenes i 5th-ÅR (20.00% årligt)

Sometimes a 5 year schedule

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Microsoft er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

Sometimes a 5 year schedule

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Microsoft er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)

Sometimes a 5 year schedule



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Salgsingeniør hos Microsoft in Australia ligger på en årlig samlet kompensation på A$408,495. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Microsoft for Salgsingeniør rollen in Australia er A$289,952.

