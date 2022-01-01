Micro Focus Lønninger

Micro Focus's løn spænder fra $13,046 i samlet kompensation om året for en Software Ingeniør i den lave ende til $229,140 for en Produktleder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Micro Focus . Sidst opdateret: 8/31/2025