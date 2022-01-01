Virksomhedsoversigt
Micro Focus
Micro Focus Lønninger

Micro Focus's løn spænder fra $13,046 i samlet kompensation om året for en Software Ingeniør i den lave ende til $229,140 for en Produktleder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Micro Focus. Sidst opdateret: 8/31/2025

$160K

Software Ingeniør
Entry $13K
Intermediate $14.9K
Specialist $28.1K
Forretningsanalytiker
$126K
Data Scientist
$90.2K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Finansanalytiker
$151K
IT-teknolog
$193K
Produktdesigner
$167K
Produktleder
$229K
Omsætningsoperationer
$49.1K
Salg
$42.1K
Software Engineering Leder
$123K
Løsningsarkitekt
$159K
Teknisk Programleder
$160K
OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Micro Focus er Produktleder at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $229,140. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Micro Focus er $124,063.

Andre ressourcer