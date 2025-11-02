Den gennemsnitlige Rekrutterer samlede kompensation in United States hos Mercury spænder fra $113K til $155K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Mercury's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/2/2025
Gennemsnitlig Samlet Kompensation
16.67%
ÅR 1
16.67%
ÅR 2
16.67%
ÅR 3
16.67%
ÅR 4
16.67%
ÅR 5
16.67%
ÅR 6
Hos Mercury er RSUs underlagt en 6-årig optjeningsplan:
16.67% optjenes i 1st-ÅR (16.67% årligt)
16.67% optjenes i 2nd-ÅR (16.67% årligt)
16.67% optjenes i 3rd-ÅR (16.67% årligt)
16.67% optjenes i 4th-ÅR (16.67% årligt)
16.67% optjenes i 5th-ÅR (16.67% årligt)
16.67% optjenes i 6th-ÅR (16.67% årligt)
7 years post-termination exercise window.