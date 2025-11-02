Virksomhedsoversigt
Mercury
Forretningsudvikling kompensation in United States hos Mercury udgør i alt $150K pr. year for IC2. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Mercury's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/2/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$169K - $193K
United States
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$149K$169K$193K$212K
Almindeligt Interval
Muligt Interval
Gennemsnit Kompensation efter Niveau
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$150K
$120K
$30K
$0
IC3
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
Optjeningsplan

16.67%

ÅR 1

16.67%

ÅR 2

16.67%

ÅR 3

16.67%

ÅR 4

16.67%

ÅR 5

16.67%

ÅR 6

Aktietype
RSU

Hos Mercury er RSUs underlagt en 6-årig optjeningsplan:

  • 16.67% optjenes i 1st-ÅR (16.67% årligt)

  • 16.67% optjenes i 2nd-ÅR (16.67% årligt)

  • 16.67% optjenes i 3rd-ÅR (16.67% årligt)

  • 16.67% optjenes i 4th-ÅR (16.67% årligt)

  • 16.67% optjenes i 5th-ÅR (16.67% årligt)

  • 16.67% optjenes i 6th-ÅR (16.67% årligt)

7 years post-termination exercise window.



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Forretningsudvikling hos Mercury in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $212,400. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Mercury for Forretningsudvikling rollen in United States er $149,400.

