Teknisk programmanager kompensation in United States hos Mercari udgør i alt $113K pr. year for MG4. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Mercari's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/2/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$190K - $216K
United States
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$165K$190K$216K$241K
Almindeligt Interval
Muligt Interval
Gennemsnit Kompensation efter Niveau
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
MG1
$ --
$ --
$ --
$ --
MG2
$ --
$ --
$ --
$ --
MG3
$ --
$ --
$ --
$ --
MG4
$113K
$89.7K
$0
$23.4K
+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Optjeningsplan

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aktietype
RSU

Hos Mercari er RSUs underlagt en 3-årig optjeningsplan:

  • 33.3% optjenes i 1st-ÅR (8.32% kvartalsvis)

  • 33.3% optjenes i 2nd-ÅR (8.32% kvartalsvis)

  • 33.3% optjenes i 3rd-ÅR (8.32% kvartalsvis)



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Teknisk programmanager hos Mercari in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $240,917. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Mercari for Teknisk programmanager rollen in United States er $165,375.

Andre ressourcer