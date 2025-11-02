Softwareingeniør kompensation in Japan hos Mercari spænder fra ¥7.47M pr. year for MG1 til ¥14.2M pr. year for MG4. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in Japan udgør i alt ¥12.22M. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Mercari's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/2/2025
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
MG1
¥7.47M
¥6.66M
¥133K
¥684K
MG2
¥8.96M
¥7.94M
¥0
¥1.02M
MG3
¥12.28M
¥11.35M
¥0
¥932K
MG4
¥14.2M
¥11.66M
¥99.3K
¥2.45M
Virksomhed
Niveau
Års Erfaring
Total Kompensation
33.3%
ÅR 1
33.3%
ÅR 2
33.3%
ÅR 3
Hos Mercari er RSUs underlagt en 3-årig optjeningsplan:
33.3% optjenes i 1st-ÅR (8.32% kvartalsvis)
33.3% optjenes i 2nd-ÅR (8.32% kvartalsvis)
33.3% optjenes i 3rd-ÅR (8.32% kvartalsvis)
