Mercari
Mercari Produktmanager Lønninger

Produktmanager kompensation in Japan hos Mercari udgør i alt ¥16.22M pr. year for MG4. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in Japan udgør i alt ¥16.44M. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Mercari's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/2/2025

Gennemsnit Kompensation efter Niveau
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
MG1
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG2
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG3
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG4
¥16.22M
¥12.86M
¥747K
¥2.61M
Seneste Lønindsendelser
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Praktikantlønninger

Optjeningsplan

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aktietype
RSU

Hos Mercari er RSUs underlagt en 3-årig optjeningsplan:

  • 33.3% optjenes i 1st-ÅR (8.32% kvartalsvis)

  • 33.3% optjenes i 2nd-ÅR (8.32% kvartalsvis)

  • 33.3% optjenes i 3rd-ÅR (8.32% kvartalsvis)



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Produktmanager hos Mercari in Japan ligger på en årlig samlet kompensation på ¥20,975,921. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Mercari for Produktmanager rollen in Japan er ¥15,683,916.

