Produktmanager kompensation in Japan hos Mercari udgør i alt ¥16.22M pr. year for MG4. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in Japan udgør i alt ¥16.44M. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Mercari's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/2/2025
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
MG1
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG2
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG3
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG4
¥16.22M
¥12.86M
¥747K
¥2.61M
Virksomhed
Niveau
Års Erfaring
Total Kompensation
|Ingen lønninger fundet
33.3%
ÅR 1
33.3%
ÅR 2
33.3%
ÅR 3
Hos Mercari er RSUs underlagt en 3-årig optjeningsplan:
33.3% optjenes i 1st-ÅR (8.32% kvartalsvis)
33.3% optjenes i 2nd-ÅR (8.32% kvartalsvis)
33.3% optjenes i 3rd-ÅR (8.32% kvartalsvis)