Den gennemsnitlige Marketing samlede kompensation in United States hos Mercari spænder fra $133K til $181K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Mercari's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/2/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$142K - $172K
United States
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$133K$142K$172K$181K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Optjeningsplan

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aktietype
RSU

Hos Mercari er RSUs underlagt en 3-årig optjeningsplan:

  • 33.3% optjenes i 1st-ÅR (8.32% kvartalsvis)

  • 33.3% optjenes i 2nd-ÅR (8.32% kvartalsvis)

  • 33.3% optjenes i 3rd-ÅR (8.32% kvartalsvis)



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Marketing hos Mercari in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $180,960. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Mercari for Marketing rollen in United States er $132,600.

Andre ressourcer