Mercari
Mercari Dataanalytiker Lønninger

Den gennemsnitlige Dataanalytiker samlede kompensation in Japan hos Mercari spænder fra ¥8.22M til ¥11.45M pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Mercari's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/2/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

¥8.81M - ¥10.37M
Japan
Almindeligt Interval
Muligt Interval
¥8.22M¥8.81M¥10.37M¥11.45M
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Block logo
+¥8.67M
Robinhood logo
+¥13.3M
Stripe logo
+¥2.99M
Datadog logo
+¥5.23M
Verily logo
+¥3.29M
Optjeningsplan

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aktietype
RSU

Hos Mercari er RSUs underlagt en 3-årig optjeningsplan:

  • 33.3% optjenes i 1st-ÅR (8.32% kvartalsvis)

  • 33.3% optjenes i 2nd-ÅR (8.32% kvartalsvis)

  • 33.3% optjenes i 3rd-ÅR (8.32% kvartalsvis)



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Dataanalytiker hos Mercari in Japan ligger på en årlig samlet kompensation på ¥11,448,013. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Mercari for Dataanalytiker rollen in Japan er ¥8,219,087.

