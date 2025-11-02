Hos Mercari er RSUs underlagt en 3-årig optjeningsplan:
33.3% optjenes i 1st-ÅR (8.32% kvartalsvis)
33.3% optjenes i 2nd-ÅR (8.32% kvartalsvis)
33.3% optjenes i 3rd-ÅR (8.32% kvartalsvis)
Hvad er den højeste Dataanalytiker løn hos Mercari in Japan?
Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Dataanalytiker hos Mercari in Japan ligger på en årlig samlet kompensation på ¥11,178,107. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Hvor meget får Mercari Dataanalytiker medarbejdere i løn in Japan?
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Mercari for Dataanalytiker rollen in Japan er ¥7,834,229.