Mercari
Mercari Dataanalytiker Lønninger

Dataanalytiker kompensation in Japan hos Mercari udgør i alt ¥8.74M pr. year for MG3. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Mercari's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/2/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

¥8.98M - ¥10.51M
Japan
Almindeligt Interval
Muligt Interval
¥7.83M¥8.98M¥10.51M¥11.18M
Almindeligt Interval
Muligt Interval
Gennemsnit Kompensation efter Niveau
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
MG1
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG2
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG3
¥8.74M
¥6.91M
¥0
¥1.83M
MG4
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
Optjeningsplan

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aktietype
RSU

Hos Mercari er RSUs underlagt en 3-årig optjeningsplan:

  • 33.3% optjenes i 1st-ÅR (8.32% kvartalsvis)

  • 33.3% optjenes i 2nd-ÅR (8.32% kvartalsvis)

  • 33.3% optjenes i 3rd-ÅR (8.32% kvartalsvis)



Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Dataanalytiker hos Mercari in Japan ligger på en årlig samlet kompensation på ¥11,178,107. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Mercari for Dataanalytiker rollen in Japan er ¥7,834,229.

