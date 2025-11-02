Virksomhedsoversigt
Mercari
Mercari Chief of Staff Lønninger

Den gennemsnitlige Chief of Staff samlede kompensation in India hos Mercari spænder fra ₹15.76M til ₹21.58M pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Mercari's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/2/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

₹17.07M - ₹20.26M
India
Almindeligt Interval
Muligt Interval
₹15.76M₹17.07M₹20.26M₹21.58M
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Optjeningsplan

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aktietype
RSU

Hos Mercari er RSUs underlagt en 3-årig optjeningsplan:

  • 33.3% optjenes i 1st-ÅR (8.32% kvartalsvis)

  • 33.3% optjenes i 2nd-ÅR (8.32% kvartalsvis)

  • 33.3% optjenes i 3rd-ÅR (8.32% kvartalsvis)



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Chief of Staff hos Mercari in India ligger på en årlig samlet kompensation på ₹21,576,576. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Mercari for Chief of Staff rollen in India er ₹15,760,281.

