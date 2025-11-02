Den gennemsnitlige Forretningsanalytiker samlede kompensation in United States hos Mercari spænder fra $210K til $293K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Mercari's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/2/2025
Gennemsnitlig Samlet Kompensation
33.3%
ÅR 1
33.3%
ÅR 2
33.3%
ÅR 3
Hos Mercari er RSUs underlagt en 3-årig optjeningsplan:
33.3% optjenes i 1st-ÅR (8.32% kvartalsvis)
33.3% optjenes i 2nd-ÅR (8.32% kvartalsvis)
33.3% optjenes i 3rd-ÅR (8.32% kvartalsvis)