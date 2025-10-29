Virksomhedsoversigt
Mendix
Mendix Produktmanager Lønninger

Den gennemsnitlige Produktmanager kompensationspakke in Netherlands hos Mendix udgør i alt €81.6K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Mendix's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/29/2025

Median Pakke
company icon
Mendix
Product Manager
Rotterdam, ZH, Netherlands
Total per år
€81.6K
Niveau
hidden
Grundløn
€77.7K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€3.9K
År i virksomheden
2-4 År
Års erfaring
5-10 År
Hvad er karriereniveauerne hos Mendix?
Block logo
+€50.4K
Robinhood logo
+€77.3K
Stripe logo
+€17.4K
Datadog logo
+€30.4K
Verily logo
+€19.1K
Seneste Lønindsendelser
Praktikantlønninger

Bidrag

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Produktmanager hos Mendix in Netherlands ligger på en årlig samlet kompensation på €137,034. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Mendix for Produktmanager rollen in Netherlands er €81,593.

