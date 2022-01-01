Virksomhedskatalog
Mendix Lønninger

Mendixs løninterval spænder fra $56,385 i total kompensation årligt for en Dataanalytiker in Netherlands i den nedre ende til $195,975 for en Marketing in United States i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Mendix. Sidst opdateret: 8/9/2025

$160K

Softwareingeniør
Median $93.5K

Fuld stakk softwareingeniør

Produktchef
Median $93.9K
Produktdesigner
Median $72K

Forretningsanalytiker
$95.2K
Dataanalytiker
$56.4K
Marketing
$196K
Software Engineering Leder
$93.6K
Løsningsarkitekt
$96.7K
Ofte stillede spørgsmål

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Mendix είναι ο Μάρκετινγκ at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $195,975. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Mendix είναι $93,733.

Andre ressourcer