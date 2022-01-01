Mendix Lønninger

Mendixs løninterval spænder fra $56,385 i total kompensation årligt for en Dataanalytiker in Netherlands i den nedre ende til $195,975 for en Marketing in United States i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Mendix . Sidst opdateret: 8/9/2025