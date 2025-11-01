Virksomhedsoversigt
Melio Payments
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Softwareingeniørmanager

  • Alle Softwareingeniørmanager Lønninger

Melio Payments Softwareingeniørmanager Lønninger

Den gennemsnitlige Softwareingeniørmanager kompensationspakke in Israel hos Melio Payments udgør i alt ₪597K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Melio Payments's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/1/2025

Median Pakke
company icon
Melio Payments
Software Engineering Manager
Tel Aviv, TA, Israel
Total per år
₪597K
Niveau
-
Grundløn
₪597K
Stock (/yr)
₪0
Bonus
₪0
År i virksomheden
3 År
Års erfaring
8 År
Hvad er karriereniveauerne hos Melio Payments?
Block logo
+₪199K
Robinhood logo
+₪306K
Stripe logo
+₪68.7K
Datadog logo
+₪120K
Verily logo
+₪75.6K
Don't get lowballed
Seneste Lønindsendelser
TilføjTilføj LønTilføj Kompensation

Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Ingen lønninger fundet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Ledige Stillinger

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Melio Payments er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)



Få Verificerede Lønninger i din Indbakke

Abonnér på verificerede Softwareingeniørmanager tilbud.Du vil få en opdeling af kompensationsdetaljer via e-mail. Læs Mere

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Softwareingeniørmanager hos Melio Payments in Israel ligger på en årlig samlet kompensation på ₪647,996. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Melio Payments for Softwareingeniørmanager rollen in Israel er ₪584,965.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Melio Payments

Relaterede virksomheder

  • LinkedIn
  • Google
  • Dropbox
  • Snap
  • PayPal
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer