Den gennemsnitlige Finansanalytiker samlede kompensation in Israel hos Melio Payments spænder fra ₪202K til ₪288K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Melio Payments's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/1/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

₪232K - ₪271K
Israel
Almindeligt Interval
Muligt Interval
₪202K₪232K₪271K₪288K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Melio Payments er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Finansanalytiker hos Melio Payments in Israel ligger på en årlig samlet kompensation på ₪288,493. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Melio Payments for Finansanalytiker rollen in Israel er ₪202,192.

