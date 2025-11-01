Virksomhedsoversigt
Melio Payments
Den gennemsnitlige Kundeservice samlede kompensation in United States hos Melio Payments spænder fra $45.1K til $65.5K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Melio Payments's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/1/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$51.2K - $59.4K
United States
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$45.1K$51.2K$59.4K$65.5K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Melio Payments er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Kundeservice hos Melio Payments in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $65,450. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Melio Payments for Kundeservice rollen in United States er $45,100.

