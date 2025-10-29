Virksomhedsoversigt
Medallia
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Kundeservice

  • Alle Kundeservice Lønninger

Medallia Kundeservice Lønninger

Den gennemsnitlige Kundeservice kompensationspakke in United States hos Medallia udgør i alt $270K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Medallia's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/29/2025

Median Pakke
company icon
Medallia
Senior Director
San Francisco, CA
Total per år
$270K
Niveau
Senior Director
Grundløn
$225K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$45K
År i virksomheden
10 År
Års erfaring
12 År
Hvad er karriereniveauerne hos Medallia?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Seneste Lønindsendelser
TilføjTilføj LønTilføj Kompensation

Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Ingen lønninger fundet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Ledige Stillinger

Bidrag

Få Verificerede Lønninger i din Indbakke

Abonnér på verificerede Kundeservice tilbud.Du vil få en opdeling af kompensationsdetaljer via e-mail. Læs Mere

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Kundeservice hos Medallia in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $277,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Medallia for Kundeservice rollen in United States er $270,000.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Medallia

Relaterede virksomheder

  • FICO
  • Qualtrics
  • Cornerstone OnDemand
  • CDW
  • Mastek
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer