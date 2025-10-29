Forretningsanalytiker kompensation in United States hos McKinsey spænder fra $124K pr. year for Business Analyst til $250K pr. year for Engagement Manager. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in United States udgør i alt $134K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for McKinsey's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/29/2025
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
Business Analyst
$124K
$116K
$0
$8.4K
Senior Business Analyst
$176K
$153K
$0
$23.2K
Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
Virksomhed
Niveau
Års Erfaring
Total Kompensation
|Ingen lønninger fundet
