McGraw Hill
McGraw Hill Lønninger

McGraw Hill's løn spænder fra $10,816 i samlet kompensation om året for en Salg i den lave ende til $213,000 for en Software Engineering Leder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos McGraw Hill. Sidst opdateret: 9/15/2025

$160K

Software Ingeniør
Median $138K

Full-Stack Softwareingeniør

Produktdesigner
Median $100K
Produktleder
Median $120K

UX Researcher
Median $100K
Software Engineering Leder
Median $213K
Data Scientist
$184K
Marketing
$180K
Salg
$10.8K
Teknisk Programleder
$185K
OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos McGraw Hill er Software Engineering Leder med en årlig samlet kompensation på $213,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos McGraw Hill er $137,500.

Andre ressourcer