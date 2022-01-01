Virksomhedsoversigt
Marsh & McLennan Companies
Marsh & McLennan Companies Lønninger

Marsh & McLennan Companies's løn spænder fra $20,586 i samlet kompensation om året for en Revisor i den lave ende til $276,375 for en Marketing i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Marsh & McLennan Companies. Sidst opdateret: 10/20/2025

Data Scientist
Median $245K
Software Ingeniør
Median $89K
Revisor
$20.6K

Aktuar
$117K
Forretningsanalytiker
Median $65K
Dataanalytiker
$60.6K
Finansanalytiker
$80.4K
Information Technologist (IT)
$29.6K
Ledelseskonsulent
$30.7K
Marketing
$276K
Marketing Operations
$95.8K
Partnerleder
$221K
Produktleder
$102K
Projektleder
$81.2K
Salg
$26.7K
Cybersecurity Analyst
$91.6K
Teknisk Programleder
$203K
OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Marsh & McLennan Companies er Marketing at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $276,375. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Marsh & McLennan Companies er $89,000.

