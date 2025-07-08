Marquistech Lønninger

Marquistech's løn spænder fra $22,854 i samlet kompensation om året for en Software Ingeniør i den lave ende til $79,855 for en Hardware Ingeniør i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Marquistech . Sidst opdateret: 10/20/2025