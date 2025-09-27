Virksomhedsoversigt
Den gennemsnitlige Software Ingeniør kompensationspakke in Canada hos Mappedin udgør i alt CA$88.7K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Mappedin's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/27/2025

Median Pakke
company icon
Mappedin
Software Engineer
Toronto, ON, Canada
Total per år
CA$88.7K
Niveau
L3
Grundløn
CA$88.7K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
År i virksomheden
2 År
Års erfaring
2 År
Най-високоплатеният пакет за Software Ingeniør в Mappedin in Canada е с годишно общо възнаграждение от CA$140,941. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Mappedin за позицията Software Ingeniør in Canada е CA$85,833.

