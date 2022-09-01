Mantle Lønninger

Mantle's løn spænder fra $150,750 i samlet kompensation om året for en Kontrolingeniør i den lave ende til $245,000 for en Software Ingeniør i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Mantle . Sidst opdateret: 9/15/2025