ManTech
ManTech Lønninger

ManTech's løn spænder fra $61,690 i samlet kompensation om året for en Rekrutterer i den lave ende til $216,240 for en Programleder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos ManTech. Sidst opdateret: 9/15/2025

$160K

Software Ingeniør
Median $120K

Full-Stack Softwareingeniør

Forretningsanalytiker
Median $125K
Cybersikkerhedsanalytiker
Median $130K

Løsningsarkitekt
Median $143K
Data Scientist
Median $148K
Teknisk Programleder
Median $144K
IT-teknolog
$181K
Produktdesigner
$79.6K
Programleder
$216K
Projektleder
$196K
Rekrutterer
$61.7K
Software Engineering Leder
$145K
Den højest betalte rolle rapporteret hos ManTech er Programleder at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $216,240. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos ManTech er $143,400.

