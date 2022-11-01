Major League Hacking Lønninger

Major League Hacking's løn spænder fra $28,855 i samlet kompensation om året for en Teknisk programmanager i den lave ende til $102,000 for en Softwareingeniør i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Major League Hacking . Sidst opdateret: 11/22/2025