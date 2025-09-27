Virksomhedsoversigt
Mailchimp Løsningsarkitekt Lønninger

Den gennemsnitlige Løsningsarkitekt samlede kompensation in Canada hos Mailchimp spænder fra CA$171K til CA$249K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Mailchimp's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/27/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

CA$197K - CA$224K
Canada
Almindeligt Interval
Muligt Interval
CA$171KCA$197KCA$224KCA$249K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

CA$226K

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Mailchimp er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Løsningsarkitekt hos Mailchimp in Canada ligger på en årlig samlet kompensation på CA$249,443. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Mailchimp for Løsningsarkitekt rollen in Canada er CA$171,228.

