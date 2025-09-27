Den gennemsnitlige Løsningsarkitekt samlede kompensation in Canada hos Mailchimp spænder fra CA$171K til CA$249K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Mailchimp's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/27/2025
Gennemsnitlig Samlet Kompensation
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Mailchimp er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:
25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)
25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)
25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)