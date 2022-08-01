Virksomhedsoversigt
Mahindra Group
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed

Mahindra Group Lønninger

Mahindra Group's løn spænder fra $1,648 i samlet kompensation om året for en Teknisk forfatter i den lave ende til $84,286 for en Softwareingeniørmanager i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Mahindra Group. Sidst opdateret: 11/22/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Softwareingeniør
Median $11.5K
Maskiningeniør
Median $12.4K
Produktmanager
Median $34.4K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

101 64
101 64
Bogholder
$12.1K
Kundeservice
$18.3K
Dataanalytiker
$19.5K
Hardwareingeniør
$11.9K
Ledelseskonsulent
$7.2K
Salg
$4.4K
Softwareingeniørmanager
$84.3K
Teknisk forfatter
$1.6K
Mangler du din titel?

Søg efter alle lønninger på vores kompensationsside eller tilføj din løn for at hjælpe med at låse siden op.


OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Mahindra Group er Softwareingeniørmanager at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $84,286. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Mahindra Group er $12,058.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Mahindra Group

Relaterede virksomheder

  • Microsoft
  • Snap
  • Databricks
  • Airbnb
  • Flipkart
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/mahindra-group/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.