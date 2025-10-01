Virksomhedsoversigt
Magna International
  • Romania

Magna International Software Ingeniør Lønninger i Romania

Den gennemsnitlige Software Ingeniør kompensationspakke in Romania hos Magna International udgør i alt RON 285K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Magna International's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/1/2025

Median Pakke
company icon
Magna International
Software Engineer
Timisoara, TM, Romania
Total per år
RON 285K
Niveau
L3
Grundløn
RON 247K
Stock (/yr)
RON 0
Bonus
RON 37.4K
År i virksomheden
5 År
Års erfaring
6 År
Hvad er karriereniveauerne hos Magna International?

RON 715K

Seneste Lønindsendelser
