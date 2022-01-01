Virksomhedsoversigt
M1 Finance
M1 Finance Lønninger

M1 Finance's løn spænder fra $50,250 i samlet kompensation om året for en Marketing Operations i den lave ende til $175,875 for en Software Engineering Leder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos M1 Finance. Sidst opdateret: 10/9/2025

$160K

Software Ingeniør
Median $165K
Kundeservice
$62.7K
Marketing
$127K

Marketing Operations
$50.3K
Produktdesigner
$119K
Produktleder
$169K
Software Engineering Leder
$176K
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos M1 Finance er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)

OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos M1 Finance er Software Engineering Leder at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $175,875. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos M1 Finance er $126,630.

