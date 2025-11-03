Virksomhedsoversigt
Luxembourg Institute of Science and Technology
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Softwareingeniør

  • Alle Softwareingeniør Lønninger

Luxembourg Institute of Science and Technology Softwareingeniør Lønninger

Den gennemsnitlige Softwareingeniør samlede kompensation in Luxembourg hos Luxembourg Institute of Science and Technology spænder fra €53.2K til €77.1K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Luxembourg Institute of Science and Technology's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/3/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

€60.3K - €70K
Luxembourg
Almindeligt Interval
Muligt Interval
€53.2K€60.3K€70K€77.1K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Vi behøver kun 3 flere Softwareingeniør indberetningers hos Luxembourg Institute of Science and Technology for at låse op!

Inviter dine venner og netværk til anonymt at tilføje lønninger på under 60 sekunder. Flere data betyder bedre indsigt for jobsøgende som dig og vores fællesskab!

💰 Se Alle Lønninger

💪 Bidrag Din Løn

Block logo
+€50.8K
Robinhood logo
+€78K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Don't get lowballed

Bidrag
Hvad er karriereniveauerne hos Luxembourg Institute of Science and Technology?

Få Verificerede Lønninger i din Indbakke

Abonnér på verificerede Softwareingeniør tilbud.Du vil få en opdeling af kompensationsdetaljer via e-mail. Læs Mere

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Softwareingeniør hos Luxembourg Institute of Science and Technology in Luxembourg ligger på en årlig samlet kompensation på €77,149. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Luxembourg Institute of Science and Technology for Softwareingeniør rollen in Luxembourg er €53,161.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Luxembourg Institute of Science and Technology

Relaterede virksomheder

  • Airbnb
  • Flipkart
  • PayPal
  • Intuit
  • Apple
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer