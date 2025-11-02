Virksomhedsoversigt

Den gennemsnitlige Maskiningeniør kompensationspakke in United States hos Lumentum udgør i alt $150K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Lumentum's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/2/2025

Median Pakke
company icon
Lumentum
Mechanical Engineer
San Jose, CA
Total per år
$150K
Niveau
Senior
Grundløn
$133K
Stock (/yr)
$10K
Bonus
$6.8K
År i virksomheden
3 År
Års erfaring
6 År
Hvad er karriereniveauerne hos Lumentum?
Seneste Lønindsendelser
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Lumentum er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)



Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Maskiningeniør hos Lumentum in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $225,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Lumentum for Maskiningeniør rollen in United States er $148,250.

