Virksomhedsoversigt
Lumentum
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Finansanalytiker

  • Alle Finansanalytiker Lønninger

Lumentum Finansanalytiker Lønninger

Den gennemsnitlige Finansanalytiker samlede kompensation in United States hos Lumentum spænder fra $184K til $251K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Lumentum's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/2/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$197K - $238K
United States
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$184K$197K$238K$251K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Vi behøver kun 3 flere Finansanalytiker indberetningers hos Lumentum for at låse op!

Inviter dine venner og netværk til anonymt at tilføje lønninger på under 60 sekunder. Flere data betyder bedre indsigt for jobsøgende som dig og vores fællesskab!

💰 Se Alle Lønninger

💪 Bidrag Din Løn

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Lumentum er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)



Få Verificerede Lønninger i din Indbakke

Abonnér på verificerede Finansanalytiker tilbud.Du vil få en opdeling af kompensationsdetaljer via e-mail. Læs Mere

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Finansanalytiker hos Lumentum in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $250,560. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Lumentum for Finansanalytiker rollen in United States er $183,600.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Lumentum

Relaterede virksomheder

  • Ciena
  • CommScope
  • Harmonic
  • Vonage
  • Casa Systems
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer