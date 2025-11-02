Virksomhedsoversigt
Lumentum
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Dataanalytiker

  • Alle Dataanalytiker Lønninger

Lumentum Dataanalytiker Lønninger

Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Lumentum's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/2/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

NT$1.95M - NT$2.22M
Taiwan
Almindeligt Interval
Muligt Interval
NT$1.69MNT$1.95MNT$2.22MNT$2.47M
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Vi behøver kun 1 flere Dataanalytiker indberetninger hos Lumentum for at låse op!

Inviter dine venner og netværk til anonymt at tilføje lønninger på under 60 sekunder. Flere data betyder bedre indsigt for jobsøgende som dig og vores fællesskab!

💰 Se Alle Lønninger

💪 Bidrag Din Løn

Block logo
+NT$1.78M
Robinhood logo
+NT$2.74M
Stripe logo
+NT$615K
Datadog logo
+NT$1.08M
Verily logo
+NT$677K
Don't get lowballed

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Lumentum er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)



Få Verificerede Lønninger i din Indbakke

Abonnér på verificerede Dataanalytiker tilbud.Du vil få en opdeling af kompensationsdetaljer via e-mail. Læs Mere

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Dataanalytiker hos Lumentum in Taiwan ligger på en årlig samlet kompensation på NT$2,468,022. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Lumentum for Dataanalytiker rollen in Taiwan er NT$1,694,151.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Lumentum

Relaterede virksomheder

  • Ciena
  • CommScope
  • Harmonic
  • Vonage
  • Casa Systems
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer