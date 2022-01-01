Virksomhedsoversigt
lululemon
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed

lululemon Lønninger

lululemon's løn spænder fra $39,800 i samlet kompensation om året for en Salg i den lave ende til $341,700 for en Softwareingeniørmanager i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos lululemon. Sidst opdateret: 11/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Softwareingeniør
Associate Engineer I $96.8K
Engineer I $97.7K
Senior Engineer I $166K

Dataingeniør

Produktmanager
Median $108K
Projektmanager
Median $86.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Dataanalytiker
Median $80.2K
Dataanalytiker
Median $82.2K
Løsningsarkitekt
Median $144K
Forretningsanalytiker
$89.6K
Data Science Manager
$180K
Finansanalytiker
$72K
Informationsteknolog (IT)
$80.3K
Marketing
$130K
Marketingoperationer
$60.5K
Produktdesigner
$101K
Programmanager
$181K
Rekrutterer
$66.5K
Salg
$39.8K
Softwareingeniørmanager
$342K
Teknisk programmanager
$151K
Mangler du din titel?

Søg efter alle lønninger på vores kompensationsside eller tilføj din løn for at hjælpe med at låse siden op.


OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos lululemon er Softwareingeniørmanager at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $341,700. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos lululemon er $97,234.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for lululemon

Relaterede virksomheder

  • Nordstrom
  • Macy's
  • Rent the Runway
  • Warby Parker
  • Nike
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/lululemon/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.