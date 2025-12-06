Virksomhedsoversigt
Den gennemsnitlige Medarbejderoperationer samlede kompensation hos Lotlinx spænder fra CA$71.6K til CA$97.7K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Lotlinx's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 12/6/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$55.7K - $67.4K
Canada
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$52K$55.7K$67.4K$71K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Medarbejderoperationer hos Lotlinx ligger på en årlig samlet kompensation på CA$97,730. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Lotlinx for Medarbejderoperationer rollen er CA$71,613.

