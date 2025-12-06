Virksomhedsoversigt
Logitech
Logitech UX-forsker Lønninger

Den gennemsnitlige UX-forsker samlede kompensation in United States hos Logitech spænder fra $88.3K til $129K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Logitech's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 12/6/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$101K - $116K
United States
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$88.3K$101K$116K$129K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Logitech er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (25.00% årligt)



Den højest betalte lønpakke rapporteret for en UX-forsker hos Logitech in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $128,620. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Logitech for UX-forsker rollen in United States er $88,290.

