Teknisk programmanager kompensation in United States hos Logitech udgør i alt $186K pr. year for I5. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in United States udgør i alt $200K.

Ingen lønninger fundet
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Logitech er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (25.00% årligt)



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Teknisk programmanager hos Logitech in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $279,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Logitech for Teknisk programmanager rollen in United States er $196,000.

Andre ressourcer

