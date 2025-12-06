Virksomhedsoversigt
Logitech
Logitech Projektmanager Lønninger

Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Logitech's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 12/6/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$30.5K - $35.5K
Taiwan
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$26.9K$30.5K$35.5K$39.1K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Logitech er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (25.00% årligt)



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Projektmanager hos Logitech in Taiwan ligger på en årlig samlet kompensation på NT$1,195,786. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Logitech for Projektmanager rollen in Taiwan er NT$823,987.

