Maskiningeniør kompensation in Greater Taipei Area hos Logitech spænder fra NT$1.74M pr. year for I3 til NT$2.57M pr. year for I4. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in Greater Taipei Area udgør i alt NT$1.81M. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Logitech's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/1/2025

Gennemsnit Kompensation efter Niveau
Tilføj KompSammenlign Niveauer
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
I1
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
I2
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
I3
NT$1.74M
NT$1.54M
NT$39.8K
NT$163K
I4
NT$2.57M
NT$2.27M
NT$102K
NT$200K
Se 3 Flere Niveauer
Tilføj KompSammenlign Niveauer

Eksporter Data

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Logitech er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (25.00% årligt)



OSS

The highest paying salary package reported for a Maskiningeniør at Logitech in Greater Taipei Area sits at a yearly total compensation of NT$3,215,277. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Logitech for the Maskiningeniør role in Greater Taipei Area is NT$2,185,985.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Logitech

