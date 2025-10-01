Virksomhedsoversigt
Den gennemsnitlige Software Engineering Leder kompensationspakke in Greater Sao Paulo hos Loggi udgør i alt R$491K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Loggi's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/1/2025

Median Pakke
company icon
Loggi
Software Engineering Manager
Sao Paulo, SP, Brazil
Total per år
R$491K
Niveau
L5
Grundløn
R$368K
Stock (/yr)
R$123K
Bonus
R$0
År i virksomheden
0-1 År
Års erfaring
11+ År
R$880K

The highest paying salary package reported for a Software Engineering Leder at Loggi in Greater Sao Paulo sits at a yearly total compensation of R$928,570. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Loggi for the Software Engineering Leder role in Greater Sao Paulo is R$543,941.

