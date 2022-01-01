Virksomhedsoversigt
LivePerson
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed

LivePerson Lønninger

LivePerson's løn spænder fra $24,097 i samlet kompensation om året for en Administrativ Assistent i den lave ende til $402,000 for en Projektleder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos LivePerson. Sidst opdateret: 9/15/2025

$160K

Få Betalt, Ikke Snydt

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt stigninger på $30K+ (nogle gange $300K+). Få forhandlet din løn eller din CV gennemgået af de rigtige eksperter - rekrutteringsspecialister som gør det dagligt.

Software Ingeniør
Median $86.9K
Software Engineering Leder
Median $184K
Teknisk Programleder
Median $400K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Produktdesigner
Median $132K
Administrativ Assistent
$24.1K
Forretningsanalytiker
$54.8K
Kundeservice
$137K
Dataanalytiker
$62.4K
Data Science Leder
$235K
Data Scientist
Median $142K
Human Resources
$143K
IT-teknolog
$252K
Marketing
$120K
Produktleder
$132K
Programleder
$201K
Projektleder
$402K
Rekrutterer
$166K
Løsningsarkitekt
$135K
Mangler du din titel?

Søg efter alle lønninger på vores kompensationsside eller tilføj din løn for at hjælpe med at låse siden op.


OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos LivePerson er Projektleder at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $402,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos LivePerson er $139,395.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for LivePerson

Relaterede virksomheder

  • Qualtrics
  • VMware
  • DigitalOcean
  • Microsoft
  • Oracle
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer