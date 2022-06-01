Virksomhedsoversigt
Liberty Tax
Liberty Tax Lønninger

Liberty Tax's løn spænder fra $26,388 i samlet kompensation om året for en Revisor i den lave ende til $51,000 for en Forretningsdriftsleder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Liberty Tax. Sidst opdateret: 9/9/2025

$160K

Revisor
$26.4K
Administrativ Assistent
$31.4K
Forretningsdriftsleder
$51K

IT-teknolog
$36.7K
OSS

Forretningsdriftsleder at the Common Range Average level med en kompensation total anual de $51,000.
La compensació total anual mitjana reportada a Liberty Tax és $34,024.

Andre ressourcer